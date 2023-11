Voormalig Elinkwijk-speler Michiel Kruin overleden

In totaal speelde hij in vijf seizoenen in de eredivisie 108 duels voor Elinkwijk waarin hij 61 keer scoorde. Van 1962 tot 1964 speelde hij ook nog voor stadgenoot DOS. Voor die club trof hij in 42 eredivisieduels dertien keer doel. Hij bleef ook na zijn loopbaan zijn hele leven in Utrecht wonen.