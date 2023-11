Erik analyseert Fortuna Sittard - FC Utrecht: 'Vertrouwen is nog broos'

Van der Meer was erg te spreken over het feit dat FC Utrecht in Sittard ook in de slotfase nog voor de winst bleef spelen. Ook al was het 0-0 en kon het ook kiezen om een punt te koesteren. "Hier is Jens zelf kansrijk. Hij moet te ver achteruit om goed te kunnen schieten. Even later zie je zelfs Mike van der Hoorn helemaal mee naar voren." Volgens Toornstra waren de spelers ook echt teleurgesteld dat ze niet wonnen tegen Fortuna. "De wil om te winnen is er echt. Daar moeten we mee doorgaan."