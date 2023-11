Amateurvoetbal: Bunschotense derby onbeslist, Spakenburg heeft periodetitel voor het grijpen

Spakenburg stond uit tegen Noordwijk bij rust nog op 0-0, wat niet gek was tegen de ploeg die zes van de tien competitiewedstrijden gelijkspeelde. Vroeg in de tweede helft scoorde Spakenburg twee keer binnen twee minuten, waarna Floris van der Linden de wedstrijd in de 83e minuut in het slot gooide.