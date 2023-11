Podcast Namen & Rugnummers Match Talk: FC Utrecht vergeet winnende te maken tegen tiental FC Twente

FC Utrecht kwam tegen FC Twente op 1-0 voorsprong maar de Tukkers kwamen via een strafschop terug tot 1-1. De Utrechters eindigden de wedstrijd met een man meer en dus had er misschien wel meer ingezeten tegen de nummer vier van de competitie. In deze podcast spreekt verslaggever René van den Berg na afloop van het gelijkspel met Bart Ramselaar, Ryan Flamingo en trainer Ron Jans. Ook blikt analist Erik van der Meer samen met verslaggever Bert Kous terug op het duel en praten ze na over de interviews.