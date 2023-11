EK judo: Korrel raakt Europese titel kwijt, Van 't End grijpt naast brons

Ook Noël van 't End, actief in de klasse tot 90 kilogram, keert zonder medaille huiswaarts. De judoka uit Driebergen bereikte de halve finale maar daarin moest hij zijn meerdere erkennen in de Georgiër Bakauri. Vervolgens verloor Van 't End in het duel om de bronzen plak van Hongaar Toth. Hierdoor heeft Van 't End, die al eens wereldkampioen werd, nog steeds geen EK-medaille in zijn prijzenkast.