Brons voor Van der Haar bij EK veldrijden

Van der Haar, een van de favorieten, was matig gestart en had de hulp van Ronhaar nodig om vooraan te komen. Ook Ryan Kamp en Joris Nieuwenhuis hadden zich voorin gepositioneerd in een eerste groep waaruit Vanthourenhout al in de tweede ronde alleen op avontuur ging. Bij de doorkomst, met nog zes ronden te gaan, had hij al 22 seconden voorsprong.