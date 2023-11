Willem Romp vanaf juli drie seizoenen trainer van Sportlust'46

Eén van de verantwoordelijken voor de aanstelling van Romp is Patrick Loenen, nu nog trainer van DVS'33 uit Ermelo maar volgend jaar technisch manager bij Sportlust'46. "Officieel gaat mijn contract pas op 1 juli in, maar het is logisch dat ik bij de aanstelling van een nieuwe trainer betrokken ben", zegt Loenen. "Als trainer wil ik altijd de beste spelers, en als technisch manager ga ik voor de beste trainer. En in mijn ogen is dat Willem Romp."