Van de Zandschulp strandt in eerste ronde van ATP-toernooi van Metz

Veenendaal - Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het ATP-toernooi van Metz. De 28-jarige tennisser uit Veenendaal verloor in de Franse stad in drie sets van de 19-jarige Fransman Luca Van Assche: 3-6 6-3 7-6 (5).