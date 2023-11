FC Utrecht langer door met talentvolle middenvelder

Volgens technisch manager Tim Gilissen is El Arguioui een creatieve middenvelder met specifieke kwaliteiten aan de bal. "Hij heeft bovendien de power om duels te winnen en de potentie om via onze beloftenploeg volgende stappen te zetten in zijn carrière. Het is een mooie uitdaging voor Rafik om dit, samen met ondersteuning van de staf, waar te gaan maken door hier elke dag hard aan te werken."