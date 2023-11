Basketbalster Hof scheurde haar kruisband, vanavond maakt ze haar rentree in Oranje: 'Het was heftig'

In de periode dat Hof geblesseerd was trad Vincent van Sliedregt aan als de nieuwe bondscoach. Hof is, nu ze weer fit is, direct opgeroepen en ze maakt maar al te graag van die uitnodiging gebruik. "Mensen vroegen ook aan mij of ik er op in zou gaan. Ik heb er geen seconde over getwijfeld. Met Oranje op je borst spelen is het mooiste dat er is", vertelt ze trots. "Ik ben nog niet 100 procent maar ik geloof er zeker in dat ik mijn aandeel kan leveren."