Basketbalster Hof blinkt uit in eerste interland na kruisbandblessure

Zondag komt de ploeg van Hof weer in actie. Dan staat in Split de wedstrijd tegen Kroatië op het programma. Een cruciale wedstrijd, want in de poule van vier teams, plaatst alleen de nummers één zich direct voor het eindtoernooi. Oranje kan zich ook plaatsen als het tweede wordt in de poule, maar dan moet het wel tot vijf beste nummers twee van het hele kwalificatiedeelnemersveld behoren. Naast Oostenrijk, Kroatië en Nederland is Spanje de vierde ploeg in de poule. De Spanjaarden gelden als de topfavoriet.