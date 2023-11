Vanavond live bij RTV Utrecht: FC Utrecht - Excelsior

Utrecht - FC Utrecht speelt vanavond om 20.00 uur in de eigen Galgenwaard de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Van die wedstrijd hoef je bij RTV Utrecht uiteraard niks te missen. Op onze website en in de app begint een half uur voor de wedstrijd de live audiostream met in het eerste half uur de voorbeschouwingen en vanaf 20.00 uur de wedstrijd, met live commentaar van René van den Berg en Bert Kous en de analyse van Erik van der Meer. Ook houden we op deze plaats tijdens de wedstrijd een live blog bij.