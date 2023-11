Ode van Korneel: 'Wij zijn FC Utrecht'

Utrecht - Korneel Evers blikt in zijn ode terug op de wedstrijd FC Utrecht - FC Twente. Het werd 1-1 in de Galgenwaard. Een mooi resultaat waar we van tevoren voor getekend hadden. Achteraf bleek er veel meer in te zitten en dus is de conclusie van Korneel: 'Wij zijn zeker geen FC Groningen. Wij zijn FC Utrecht.' Groningen verraste vorig seizoen in negatief opzicht door te degraderen uit de eredivisie.