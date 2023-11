Liveblog: FC Utrecht neemt het op tegen Excelsior

Utrecht - FC Utrecht kan vandaag afstand nemen van de gevarenzone in de eredivisie. Dan moet het thuis winnen van het Excelsior van Marinus Dijkhuizen. De Meernees zal er alles aan doen om zijn oude club dwars te zitten. FC Utrecht - Excelsior is live te horen via de stream met commentaar van René van den Berg, Bert Kous en Erik van der Meer. Ook is de wedstrijd te volgen via dit liveblog.