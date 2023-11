Ron Jans twee maanden trainer van FC Utrecht: 'Mijn gevoel hier is top'

"Je kunt het geluk noemen, of toeval of het lot. Zo werkt het altijd", zegt Jans. "Als ik terugkijk naar mijn eigen leven, zijn toevallige dingen achteraf de belangrijkste dingen in mijn leven geweest. Zo is het ook met wedstrijden. Zo'n rooie kaart na drie minuten kan je van euforie naar diepe triestheid brengen. Maar dat heb je niet onder controle. En dat is niet erg, want dat maakt het leven zo leuk."