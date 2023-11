Sagnan groeit uit tot held bij FC Utrecht: 'Ik zei: laten we hem maar in de spits zetten'

"Voetballend was het onvoldoende en dan moet je sprokkelen. Dan ga je in ieder geval niet achteruit", reageerde Jans. Genieten deed hij wel van de goal van zijn tot aanvaller gebombardeerde verdediger Sagnan. "Ik vind Sagnan een interessante speler. Zodra het onrustig wordt in het veld lijkt hij ook onrustig te worden in zijn hoofd. Ik denk laten we hem maar in de spits zetten. De situatie in het veld liet dat ook toe en dan zijn we hem in de opbouw ook kwijt. En dan kopt hij hem prachtig binnen."