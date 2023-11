Erik analyseert FC Utrecht - FC Twente: 'Booth aan de linkerkant geen succes'

Van der Meer was onder de indruk van de manier waarop FC Twente verdedigde. "We speelden nu met Taylor Booth aan de linkerkant. Daar had Twente helemaal geen moeite mee. Dat komt vooral omdat hij rechtsbenig is en daardoor aan de linkerkant niet sterk ik. "Op verdedigend vlak viel bij FC Utrecht vooral het middenveld op. We speelden met de punt naar voren, maar tegelijkertijd speelde Flamingo op '6' om Sem Steijn te verdedigen. Dan wordt het ineens anders." Dat 'kantelen', daar is FC Utrecht bijna elke dag mee bezig vertelt speler Hidde ter Avest in de studio. "Verdedigen en hoe je er druk op krijgt. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed."