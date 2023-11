Jong FC Utrecht onderuit tegen Willem II

De Utrechtse beloftenploeg had aanvankelijk moeite om in de wedstrijd te komen: in het eerste kwartier kwam vooral Willem II veel aan de bal, op zoek naar een gaatje in de defensie van Jong FC Utrecht. De eerste mogelijke kans voor Utrecht diende zich vervolgens aan toen aanvaller Emil Rohd Schlichting de bal net niet goed op zijn borst kreeg. Vanuit een hoekschop volgde even later de 0-1 dankzij een kopbal van linksback Nazjir Held.