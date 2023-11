Periodetitel voor Spakenburg na plichtmatige zege: 'Een 5,5 voor de uitvoering'

In een onderhoudende wedstrijd kreeg GVVV de grootste kans. In de eerste helft faalde Genrich Sillé in een één-op-één met de Almeerse doelman. "Dat is al een paar weken de slordigheid bij ons", stelt Vink. "We creëren, we maken de kansen niet af." Dat vindt ook verdediger Mitch Willems, die in de slotfase nog een kopkans kreeg op de 1-0. "Ik zat er dicht bij, maar ik kon hem niet niet omlaag koppen. Maar we hadden dit moeten winnen, over de hele wedstrijd gezien."