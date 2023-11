Puck Pieterse eerder dan verwacht terug op de fiets

In de selectie van bondscoach Gerben de Knegt ontbreekt Fem van Empel nog. De Brabantse wereldkampioene gelastte ruim een week geleden na het door haar gewonnen EK een pauze in. Ook Shirin van Anrooij blijft nog even aan de kant. Ceylin del Carmen Alvarado, het afgelopen weekeinde goed voor overwinningen in Niel (Superprestige) en Dendermonde (wereldbeker), is er ook bij in Troyes, waar de vierde wereldbekercross wordt verreden.