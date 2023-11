De ongelukkige start van Zeister Dirk Homoet bij GVVV: 'Maar het gaat goed komen'

Homoet kwam de afgelopen weken als invaller in het veld tegen ACV en FC Lisse en speelde mee in een oefenwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Afgelopen zaterdag zat hij 90 minuten op de bank tegen Jong Almere, nadat hij eerder op de dag een helft had gespeeld in de O23. "Dat is niet makkelijk, want het toch een lager niveau dan je gewend bent. Maar ik weet waarom de trainer het wil en ik probeer er het beste van te maken."