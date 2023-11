FC Utrecht wint dankzij hattrick Jensen oefenduel van PEC Zwolle

PEC kwam in de eerste helft nog op 1-0 voorsprong via een treffer van Lennart Thy, Op slag van rust maakte Jensen de 1-1. In de tweede helft was het nog twee keer raak voor de Deen. Hij scoorde in de 72e en 86e minuut waardoor de Utrechters op Sportcomplex Zoudenbalch met 3-1 wonnen.