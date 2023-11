UVV meest actief op transfermarkt, werk aan de winkel voor Quick

Quick Amersfoort

Nieuw:

RHP Eddie Brooks (WSB)

RHP Steven Duin (niet gespeeld)

RHP Charlton Melaan (Almere, niet gespeeld)

RHP Faisel Odula (Wassenaar, niet gespeeld)

LHP Jairo Samboe (Twins Oosterhout)

C Ben van Dulken (Twins Oosterhout-2)

IF Joshua Ernestina (Storks)

1B/OF Finn Staal (HCAW-U21)

Weg:

RHP Riley Gonesh (UVV)

LHP Brian van Laar (UVV)

RHP Deef van Leersum (UVV)

RHP Joel Martis (RCH-Pinguins)

RHP Jasper Popken (HCAW)

RHP Jack Wagner (Twins Oosterhout)

C Lars Visser (UVV)

IF Jurian Hansen (UVV)

IF Marvin Jakobus (UVV)

1B/OF/DH Ibrahin Redan (DSS/Kinheim)

OF Jordy Burger (UVV)

OF Edvin Irasquin (RCH-Pinguins)

OF Amar van Zwieten (UVV)

UVV

Nieuw:

RHP Riley Gonesh (Quick Amersfoort)

LHP Brian van Laar (Quick Amerfsoort)

RHP Deef van Leersum (Quick Amersfoort)

C Lars Visser (Quick Amersfoort)

IF Jurian Hansen (Quick Amersfoort)

IF Marvin Jakobus (Quick Amersfoort)

OF Jordy Burger (Quick Amersfoort)

OF Amar van Zwieten (Quick Amersfoort)

RHP Mike van den Berg (RCH-Pinguins)

RHP Ruben Dekker (HCAW)

LHP Colin van Laar (niet gespeeld)

RHP Jeffrey Levenstone (Twins Oosterhout)

C/1B Jorrit Patist (HCAW-2)

C/OF Geoffrey Verhoef (RCH-Pinguins)

OF Thijs Helms (HCAW-2)

UTIL Jesse Velders (DSS/Kinheim)

Weg:

LHP Gijs van den Brink (Profspeler bij KC Royals)

RHP/OF Reangelo Willems (nog niet bekend)

C/1B/OF J’mar Caliste (HCAW-2)

IF Malcom Marlin (RCH-Pinguins)

IF Ryan Wheat (terug naar USA)

OF Jorge Luis Espinal Ventura (nog niet bekend)

OF Raoell Kortstam (wordt assistent coach)

OF/1B Roy Winkel (nog niet bekend)