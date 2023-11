Vooruitblik amateurvoetbal: Spakenburg wil record aanscherpen

De enige club in de derde divisie A uit onze provincie die de afgelopen twee weken een wedstrijd heeft gewonnen is DOVO. De Veenendalers staan 13e en nemen het vanmiddag in eigen huis op tegen DVS'33. De door Utrechter Patrick Loenen getrainde ploeg uit Ermelo staat teleurstellend 15e. Pikant detail: Loenen tekende in 2019 een contract om trainer te worden van DOVO, maar liet dat binnen een maand ontbinden toen de technische commissie die hem had aangesteld opstapte.