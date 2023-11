Erik analyseert FC Utrecht - Excelsior: 'Elke bal op Lidberg komt net zo hard weer terug'

Bij de volgende analyse staat vertrouwen en kwaliteit centraal. Aanvaller Isac Lidberg zit momenteel op een dood spoor bij FC Utrecht, zo lijkt het. Een combinatie volgens Van der Meer van verkeerde keuzes en een gebrek aan vertrouwen. "En hij kan echt wel voetballen. Maar hij moet leren om niet zo'n groot gat in zij rug te laten vallen. Als hij vaker terugzakt kan hij kaatsen en een aanval opzetten. Nu komt elke bal op Lidberg net zo hard weer terug. Dan gaan spelers de spits op een gegeven moment niet eens meer opzoeken". De vraag is wat voor soort spits is Lidberg? Een aanspeelpunt of een spits die diepte moet zoeken. "Nou een kapstok voor de rest van het elftal in de opbouw is het in ieder geval niet op dit moment, zoals je ziet. Eigenlijk bouw je nu gewoon op met 10 man."