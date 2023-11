Amateurvoetbal: Spakenburg wint weer, nieuwe zeperd IJsselmeervogels

Verslaggever Arnold Schenk had zelden zo'n slechte wedstrijd gezien van IJsselmeervogels. "Ik helaas wel vaker", zei aanvoerder Wessel Boer. "En ik had gehoopt dat het niet meer zou gebeuren, maar in de tweede helft blijken we het wel weer te kunnen." Schrale troost: koploper Harkemase Boys verloor ook, waardoor de achterstand 3 punten blijft.