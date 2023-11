Het sportweekend in onze provincie: waar kun je gaan kijken?

Korfballiefhebbers kunnen terecht in sporthal Hoenderdaal in Driebergen. Daar speelt Dalto vanaf 20.00 uur in de Korfbal League 2 de thuiswedstrijd tegen Oost Arnhem. Mocht je de voorkeur geven aan ijshockey, ga dan kijken op de Vechtsebanen in Utrecht. De Utrecht Dragons spelen om 20.30 uur thuis tegen de Flyers uit Heerenveen. Face-off is om 20.30 uur.