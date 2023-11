DOVO heeft geen haast meer, onder Jeroen van Bezouwen geleidelijk richting tweede divisie

Zes weken geleden kwam Florian Wolf met de mededeling dat zijn derde seizoen op Panhuis zijn laatste zou zijn: hij zou in de zomer van 2024 vertrekken. Vijf dagen later besloot de Veenendaalse club om per direct afscheid te nemen van de trainer. Dat was niet om de slechte resultaten, want DOVO stond met 11 uit negen keurig in de middenmoot. "Maar we zitten over een aantal zaken niet op één lijn", was de uitleg van de club.