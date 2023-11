Van de Zandschulp sluit tennisjaar af als 51e

2023 was geen topjaar voor Van de Zandschulp. Hij won slechts 22 van de 47 partijen die hij speelde, en haalde met name in de grandslamtoernooien veel minder rankingpunten dan vorig jaar. In de ATP Masters 1000 was er wel progressie in Miami. Daar werd hij in 2022 in de eerste ronde uitgeschakeld. Dit jaar bereikte hij de vierde ronde.