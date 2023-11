Vooruitblik amateurvoetbal: Spakenburg gaat voor tien-op-een-rij

Quick Boys - Spakenburg is bepaald geen wedstrijd zonder geschiedenis. Behalve dat beide clubs elkaar vaak troffen in de top van het zaterdagvoetbal, was er begin 2022 het incident met Vince Gino Dekker. De aanvaller van Spakenburg had aangekondigd naar IJsselmeervogels over te stappen en werd tijdens een vriendschappelijk duel tegen Quick Boys op het veld aangevallen door een supporter.