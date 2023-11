Pessel & Boonen: 'In deze situatie misschien beter als FC Utrecht en Seuntjens uit elkaar gaan'

Pessel & Boonen hebben het onder andere over Mats Seuntjens. Het lukte de creatieve voetballer niet om zijn stempel te drukken in het oefenduel. De twee hebben hun vermoedens dat Seuntjens in de winterstop weleens kan vertrekken. Positief waren ze over de invalbeurt van de Irakese groeibriljant Zidane Iqbal. Dat en meer in een nieuwe aflevering van Pessel & Boonen.