FC Utrecht maakt zich op voor Sparta: 'Die krijgen weinig doelpunten tegen'

Jans vindt de jonge Deen daarom geen optie voor de spitspositie. "Hij is echt een lopende speler. Hij is geen aanspeelpunt." Victor Jensen is dat wel met zijn trainer eens. "In de jeugd bij Kopenhagen was ik wel spits, maar daar speelden we 4.4.2. Ik denk niet dat ik bij FC Utrecht als enige spits ga spelen. Ik ben niet fysiek sterk en geen goeie kopper. Ik pas beter op 10, daar kan ik mijn loopacties maken."