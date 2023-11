Liveblog: FC Utrecht start met Seuntjens in de basis tegen Sparta

Provincie Utrecht - FC Utrecht neemt het in speelronde 13 van de eredivisie op tegen Sparta. Op het Kasteel probeert FC Utrecht een reeks van vier wedstrijden zonder nederlaag in de eredivisie te verlengen naar vijf. FC Utrecht heeft de punten hard nodig om op te klimmen uit de kelder van de competitie. Sparta staat op de zesde plaats. De wedstrijd is vanaf 16.15 te horen via onze livestream met commentaar van René van den Berg, Bert Kous en Erik van der Meer, of via dit liveblog.