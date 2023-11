Erik analyseert Sparta: 'FC Utrecht moet een sloper op Lauritsen zetten'

Van der Meer begint zijn college over Sparta met de Noorse aanvaller Tobias Lauritsen. Hij is volgens de analist de belangrijkste schakel bij de nummer zes van de eredivisie. "Vorige week hebben we het veel gehad over onze eigen spits Lidberg. Wat niet goed ging of beter kan. Interessant als je dan de beelden van Lauritsen er naast zet. Hij slaagt erin om te zorgen dat Sparta door kan voetballen. Iets waar het bij FC Utrecht nog wel eens aan schort." Presentator René van den Berg noemt Lauritsen een 'kapstokspits'. "Ja je kan doorvoetballen met zo iemand. Pluspunt voor FC Utrecht is wel dat Verschueren geschorst is." FC Utrecht-verdediger Mike van der Hoorn bevestigt dat het een lastige speler is om tegen te spelen. "Hij is veel in de weer, kopsterk, balvast en hij weet ook goed de bal één keer te raken. Hij is alleen niet zo snel, maar daarentegen is hij wel weer heel slim in het positie kiezen."