DHSC ontslaat trainer Mark Verkuyl, Jeffrey Sneijder neemt honneurs waar

Geruchten over dat Wesley Sneijder voor de groep komt te staan, ontkent Lulofs. "Ik weet niet anders dan dat Jeffrey Sneijders vanmiddag op de bank zit. We hebben dispensatie van de KNVB gekregen voor zes weken en in die periode gaan we kijken welke richting we op moeten. Tot die tijd is Jeffrey de trainer. Het is dus niet zo dat Wesley het overneemt."