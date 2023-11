IJsselmeervogels versterkt zich met Aleksandar Bjelica, trainer Karsten verlengt contract

Bjelica in de jeugd van onder meer ADO Den Haag en Ajax en streek in 2012 neer bij FC Utrecht. Daar speelde hij in de jeugd en in het tweede elftal. In 2014 verliet hij Utrecht, waarna een rondgang volgde langs verschillende clubs in binnen- en buitenland. Zo speelde hij onder meer voor PEC Zwolle en Helmond Sport, maar ook in België, Polen en Slovenië.