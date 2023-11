Amateurvoetbal: Spakenburg gelijk in topper, schokeffect bij DHSC

Spakenburg had in de competitie negen keer op rij gewonnen, maar de serie reikte niet tot de tien. Op Nieuw Zuid kwamen de Blauwen op slag van rust op achterstand. Halverwege de tweede helft maakte clubtopscorer Ahmed el Azzouti gelijk. "We bleven rustig na de achterstand. We straalden uit dat we deze wedstrijd konden omdraaien", zegt de doelpuntenmaker. "Ik denk dat we nog wel een paar mogelijkheden hebben gehad, met een beetje meer geluk hadden we gewonnen. Maar ik denk dat iedereen hier wel mee kan leven."