Jong FC Utrecht verliest ruim van ADO (6-0)

De Utrechtse beloftenploeg, die vrijdag thuis nog wel wist te winnen van De Graafschap, had vanavond weinig in de melk te brokkelen. ADO kwam al na veertien minuten op voorsprong door een hard schot in de korte hoek van Jort van de Sande (1-0). De aanvaller kopte daarna weer raak in de 37e minuut (2-0). Nog geen minuut later lag de bal weer in het net, ditmaal door een kopbal van Joel Ideho (3-0).