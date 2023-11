Eemdijk legt Patrick Posthuma (39) vast als nieuwe hoofdtrainer

"Wat ik ontzettend knap vind is dat de club een duidelijk beeld heeft van waar het naartoe wil en hoe daar te komen. Eemdijk is stapsgewijs van de vierde klasse naar de derde divisie geklommen. Die kleine stapjes gaan wij met elkaar nog verder gaan maken om wellicht in de toekomst dichterbij de top van het amateurvoetbal te komen. De club is enorm stabiel en bewaakt de continuïteit. Het verval of de stap naar voren is een gestaag proces waar ik graag onderdeel van wil zijn", aldus Posthuma op de website van Eemdijk.