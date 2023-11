Vorig seizoen werd Burgering met 24 goals topscorer, nu heeft hij pas één treffer gemaakt: 'Maar uitgaan van die ketchupfles'

Burgering geeft de moed nog niet op. "Bij Xavi Simons ging het van de week over de ketchupfles-theorie. Daar ga ik maar vanuit", zei de aanvaller. De theorie werd ooit in het leven geroepen door Ruud van Nistelrooij. 'Het maken van doelpunten is als het op zijn kop houden van een fles ketchup. Soms moet je de fles een eeuwigheid ondersteboven houden en komt er niets. En soms is er geen houden meer aan.'