Vooruitblik amateurvoetbal: twee keer Bunschoten tegen Veenendaal

In Bunschoten is het dus Blauw-Blauw, in Veenendaal is het Rood-Rood. DOVO en IJsselmeervogels treffen elkaar daar voor het eerst sinds het seizoen 2009/2010 in competitieverband. Destijds eindigde de ontmoeting op Panhuis in een 4-0 zege voor de Vogels. Op de Westmaat werd het zelfs 7-0. Na dat seizoen promovereede IJsselmeervogels naar de topklasse, DOVO degradeerde uit de hoofdklasse naar de 1e klasse.