Kijk terug: FC Utrecht grijpt naast zege tegen AZ: 'Ik had hem op mijn slof'

AZ was iets dreigender dan FC Utrecht in de openingsfase. Al in de 3e minuut moest Barkas redding brengen op een inzet van Poku. In de 20e minuut was Poku weer gevaarlijk. Barkas redde opnieuw. In de counter die volgde had AZ-doelman een inzet van Seuntjens niet onder controle. In de rebound wilde Lidberg inschieten, maar de Zweed ging naar de grond. Scheidsrechter Blank wees na de stip, maar werd door de VAR, terecht, gecorrigeerd. "Ze zeiden dat hij zichzelf haakte, maar zo heb ik het niet gezien", reageerde trainer Ron Jans, "maar jij hebt vast betere ogen dan ik."