Liveblog: FC Utrecht maakt zich op voor AZ

Utrecht - Na de zege van afgelopen zondag op Sparta is FC Utrecht nu vijf competitieduels ongeslagen. Vandaag komt AZ, de nummer 3 van de eredivisie, naar de Galgenwaard. De wedstrijd is live te horen in Namen & Rugnummers via de livestream van RTV Utrecht. Om 16.15 begint de voorbeschouwing, om 16.45 is de aftrap. Het duel tussen FC Utrecht en AZ is ook te volgen via dit liveblog.