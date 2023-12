Erik analyseert Sparta - FC Utrecht: 'Barkas is een held, maar verdedigend staat het nog niet goed'

Van der Meer begint zijn college over de snelle omschakeling van FC Utrecht die steeds beter wordt. "Daar is Utrecht wel beter in geworden. Vijf man gaan gelijk mee en Seuntjens die op dat moment niet aan de buitenkant speelt maakt de eerste goal. En binnen vijf minuten!" Vlak daarna krijgt FC Utrecht nog een grote kans. "Lidberg geeft mee en Seuntjens mist een beetje de snelheid." Aan het einde is er nog een grote kans voor FC Utrecht. De ploeg staat zwaar onder druk en El Karouani, die niet door heeft dat hij Lidberg alleen op de keeper af kan sturen, roeit blind weg. "Als El Karouani de bal gewoon op Lidberg speelt dan loopt hij gewoon naar de goal. Hij mist het overzicht en dat is jammer. Dan had Lidberg misschien twee keer gescoord en dat had hem wel geholpen qua zelfvertrouwen." De Zweed oogt nog altijd een fragiele schakel in de selectie van FC Utrecht en is ook nog niet bepaald een doelpuntenmachine.