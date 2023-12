Het sportweekend in onze provincie: waar kun je gaan kijken?

Topklasse vrouwen: Saestum - FC Eindhoven, Sportpark Noordweg in Zeist, 13.00 uur.

Tweede divisie: Spakenburg - GVVV, Sportpark de Westmaat in Bunschoten, 15.00 uur.

Derde divisie: DOVO - IJsselmeervogels, Sportpark Panhuis in Veenendaal, 14.30 uur.

Derde divisie: Sportlust'46 - UNA, Sportpark Cromwijck in Woerden, 15.00 uur.

Vierde divisie: DHSC - Swift, Sportpark Wesley Sneijder in Utrecht, 14.00 uur.

Vierde divisie: LRC Leerdam - DSO, Sportpark Glaspark in Leerdam, 14.30 uur.