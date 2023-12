Jong FC Utrecht al elf keer ongeslagen op Zoudenbalch: een record

De Utrechtse beloften doen het thuis sowieso een stuk beter dan in uitwedstrijden. Dit was de elfde keer op rij dat ze in eigen huis ongeslagen bleven in de competitie. De laatste thuisnederlaag was op 13 maart, afgelopen seizoen. Toevallig was dat toen ook tegen Jong PSV. Volgens FC Utrecht is de ongeslagen reeks een record.