Amateurvoetbal: Bunschotense clubs kloppen Veenendaalse clubs, tweede zege DHSC na ontslag trainer

Man van de wedstrijd was dus keeperstrainer/invaller doelman Melvin van de Beeten. "Het was een noodoplossing, omdat we een keepersprobleem hebben", verklaarde de doelman, die mogelijk volgende week opnieuw aan de bak moet. De vraag is dan wie de rol van keeperstrainer op zich gaat nemen, als de keeperstrainer zelf keeper is. "Da's een goeie vraag, maar het kan altijd voorkomen dat er een trainer ziek is en dan moet je het ook zelf invullen. Het is een gekke situatie, maar volgens mij kan bij deze club alles."