Van der Haar tweede bij wereldbeker in Flamanville

De complete top 5 van de wereldbekerstand was present in Flamanville waar een uitdagend parcours lag. Ronhaar en Joris Nieuwenhuis waren goed vertrokken, Iserbyt bleef in de eerste ronde even achter. Ronhaar, vorige week nog winnaar in Dublin, nam enige afstand en begon met 10 seconden voorsprong aan de derde van zeven rondes. Achter hem zat Iserbyt in de tang bij twee ploeggenoten van Ronhaar: Van der Haar en Nieuwenhuis.