Namen & Rugnummers Match Talk: FC Utrecht doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen AZ

Vooraf had FC Utrecht misschien wel voor een punt getekend tegen AZ, maar achteraf heerst toch het gevoel dat er meer had ingezeten dan de 1-1 eindstand. Feit is wel dat FC Utrecht inmiddels zes eredivisieduels ongeslagen is. Na het duel met AZ sprak verslaggever René van den Berg met trainer Ron Jans, maar ook met aanvoerder Nick Viergever en middenvelder Jens Toornstra . Analist Erik van der Meer deelt zijn bevindingen over de interviews en ook kijkt hij in deze podcast samen met verslaggever Bert Kous vanuit Stadion Galgenwaard terug op het gelijkspel.