Amateurvoetbal: Hercules moet vrije val stuiten

De nummer 2 van de ranglijst is SC Genemuiden. Die ploeg reist vanmiddag af naar Utrecht om het op te nemen tegen Hercules. De mannen van René van der Kooij zijn bezig aan een vrije val op de ranglijst doordat uit de laatste vijf duels maar 1 punt werd gepakt. Toch is trainer René van der Kooij niet in paniek. "Ik heb zo’n reeks bij Hercules nog niet meegemaakt, maar het kan een keer gebeuren als je elk jaar zoveel spelers kwijtraakt", aldus de Hercules-trainer. "Als we zo blijven spelen hoeven we niet in paniek te raken. We spelen niet slecht. We creëren wel kansen maar scoren te moeilijk. Dat is ook een kwaliteit."